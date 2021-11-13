Diagne gidecek, O gelecek!

Galatasaray'a adım attığı andan itibaren tartışılan forvet oyuncusu Mbaye Diagne'nin Ocak ayında yine takımdan gönderilmesi en önemli gündem konusu oldu. Sarı-Kırmızılı ekip forvet hattına alternatifli bir düzen isterken, yönetimin Norwich City'de oynayan Teemu Pukki için nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında takıma katmak istediği oyuncular belli olmaya başladı.

Ligde istenilen başarı için forvet hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Ozan Kabak'ın Norwich City'de takım arkadaşı Teemu Pukki'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin yerine 31 yaşındaki forveti radarına aldı. Fin forvet, takımıyla olan sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmadı.