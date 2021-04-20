DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS DHBT sınav sonuçları
DHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları araştırılıyor. 11 Nisan Pazar günü gerçekleşen KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarih verdi mi? İşte yanıtı...
2020'de yapılması gereken KPSS DHBT sınavı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Sınav 11 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından bir haftayı aşkın süre geçti ve günler ilerlerken "KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulacak.
2020 KPSS DHBT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
Ösym tarafından yayımlanan duyuruda "11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.
2020 KPSS DHBT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ