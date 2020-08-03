DHBT kaç net kaç puan? DHBT kaç net kaç puan yapar?

2020 DHBT alımı taban puanları. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklar KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ek olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna katılmaları zorunludur. DHBT puanı iki yıl geçerli olduğundan 2020 DHBT puanı bir daha ki 2022 DHBT’ye ye kadar geçerlidir.

2020 DHBT’ye kimler başvurabilir?

Mezun durumda olan Ortaöğretim (Lise), Önlisans ve Lisans adayları 2020 DHBT’ye kendi düzeyinde girebilir.

Son sınıf okuyan Ortaöğretim (Lise), Önlisans ve Lisans adayları 2020 DHBT’ye kendi düzeyinde girebilir.

DHBT puanı 2 yıl geçerli olduğundan 2 yıl içinden mezun olabilecek Lise, Önlisans ve Lisans adayları da 2020 DHBT’ye girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.

Dört yıllık İlahiyat okuyan adaylar ikinci sınıf öğrencileri, önümüzdeki yıl iki yıllık bitirebilecek durumda iseler, yine İHL mezunu olup 4 yıllık lisans okuyup 2. sınıfta okuyanlar, önümüzdeki yıl iki yıllık bitirebilecek durumda iseler, Önlisans kategorisinden KPSS-DHBT’ye başvurabilirler.

DHBT kaç net kaç puan?

DHBT örnek puan hesaplama şu şekilde olmakta:

DHBT’de her soru 5 puan olarak değerlendirilir.

BUNA GÖRE KPSS DEN DİYELİM 70 ALDIN

DHBT1 DEN 80 ALDIN ( YANİ 20 SORUDAN 16 DOĞRU)

DHBT2 DEN 70 ALDIN ( YANİ 20 SORUDAN 14 DOĞRU)

BU PUANLARA GÖRE YENİ VERİLECEK VE DİYANETTE KULLANACAĞIN KPSS PUANI ŞU ŞEKİLDE HESAP EDİLECEK!…

KPSS = 70 ( % 30 U) 21 PUAN +

DHBT1 = 80 ( % 30 U ) 24 PUAN +

DHBT2 = 70 ( % 40 I) 28 PUAN

TOPLAM PUAN ( DİYANETTEKİ ALIMLARDA KULLANACAĞIN KPSS PUANI) = 73

NOT:BARAJ PUAN OLABİLİR...(TAM BELLİ DEĞİL)...

2020 DHBT alımı taban puanları

İMAM-HATİP ALIMI – 2019

İlahiyat Fakültesi+Hafız : 59

İlahiyat Fakültesi : 50

Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız : 54

Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 58

Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız : 55

Diğer Lisans + İ.H.L. : 53

İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız : 59

İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. : 61

İlahiyat Ön lisans : 65

Diğer Ön Lisans + İ.H.L. : 55

İ.H.L. + Hafız : 50

İ.H.L. : 74