DGS tercihleri ne zaman? 2022 DGS tercih kılavuzu
3 Temmuz Pazar günü gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı’nın sonuçları beklenenden bir gün önce 11 Ağustos Perşembe günü ilan edildi. Şimdi ise gözler tercihlere çevrildi. Peki, DGS tercihleri ne zaman? DGS 2022 tercih takvimi: DGS tercihleri nasıl nereden ne zaman yapılacak?
2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı’na girdi. Sınava girenlerin merakla beklediği sonuçlar ise 11 Ağustos Perşembe günü açıklandı. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS tercihleri ne zaman? 2022 DGS tercih kılavuzu
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Perşembe günü ilan edildi. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden erişim sağlayabiliyor. Peki, tercih kılavuzu açıklandı mı?
DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 15 Eylül'de alınmaya başlanmıştı. Bu yıl da işlemlerin benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. DGS tercih takvimi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. DGS tercih işlemlerinin YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.
DGS tercihleri nasıl yapılıyor?
DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıyor.