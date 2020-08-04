DGS puanları kaç? DGS hukuk ilahiyat işletme mimarlık
Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların katılmak istediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. ÖSYM DGS sınav giriş yerlerini açıklamasıyla birlikte DGS heyecanı bir kat daha arttı. Peki DGS taban puanları nedir? Hangi üniversite hangi bölüm kaç DSG puanı ile öğrenci alıyor? İşte DGS puanları kaç? DGS hukuk ilahiyat işletme mimarlık puanları.
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.
DGS açıköğretim puanları 2020
DGS taban puanları için (tüm bölümler) tıklayınız