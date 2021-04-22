201 DGS başvuru tarihi | Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan pek çok aday başvuru tarihini ve sınavın gerçekleşeceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, DGS ne zaman yapılacak 2021?

DGS ne zaman 2021?

Merakla beklenen takvim belli oldu. 2021 yılında Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. DGS başvuruları 21 Mayıs’ta alınmaya başlanacak. Başvurular 31 Mayıs’ta sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021 olarak açıklandı. 11 Temmuz’da gerçekleşecek sınavın sonucu ise 12 Ağustos 2021’de ilan edilecek.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.