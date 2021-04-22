DGS başvurusu ne zaman 2021 DGS sınav başvurusu?
2021 DGS başvuruları ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylar başvuruların başlayıp başlamadığını merak ediyor. DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuruları ne zaman? Peki, DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları ayın kaçında?
Dikey Geçiş Sınavı’na girip dört yıllık bölüme geçmek isteyen adaylar sınav tarihi ve başvuruların çalıp açılmadığını araştırıyor. DGS başvurular ne zaman? DGS başvuru ekranı
DGS başvurusu ne zaman 2021 DGS sınav başvurusu?
Merakla beklenen takvim belli oldu. 2021 yılında Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. DGS başvuruları 21 Mayıs’ta alınmaya başlanacak. Başvurular 31 Mayıs’ta sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021 olarak açıklandı. 11 Temmuz’da gerçekleşecek sınavın sonucu ise 12 Ağustos 2021’de ilan edilecek.