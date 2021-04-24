  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS başvuruları başladı mı? DGS ertelenecek mi?
Eğitim

DGS başvuruları başladı mı? DGS ertelenecek mi?

Üniversitelerinde ön lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, lisans bölümlerine geçebilmek için DGS sınavına girecek. Söz konusu sınav için başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gereken adaylar, DGS sınavına ilişkin sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle yakın tarihlerde yapılacak olan sınavların ertelenmesi üzerine adaylar, DGS sınavına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS ertelenecek mi? DGS ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 02:05:00 -
DGS başvuruları başladı mı? DGS ertelenecek mi?

Ön lisans bölümlerinden mezun olan ve mezun olacaklar DGS sınavına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından 81 il merkezinde yapılacak. Adaylar söz konusu sınav için bahar döneminde başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Sınav ise yaz döneminde uygulanacak.

DGS başvuruları başladı mı?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı için başvurular mayıs ayında alınmaya başlayacak. Sınav ise temmuz ayında yapılacak.

Adaylar, DGS için 21 Mayıs tarihinde başvurularını yapmaya başlayacak. Başvuru süreci 10 gün olurken 31 Mayıs tarihinde tamamlanacak.

DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS’ye girecek olan adaylar, normal başvuru sürecinde başvurularını yapamadıkları takdirde ÖSYM tarafından açıklanan geç başvuru tarihinde yani 8 Haziran tarihinde başvurularını yapacaklar.

DGS sınavı ne zaman?

2021 DGS ise 11 Temmuz tarihinde uygulanacak. DGS tüm yurt genelinde 81 il merkezinde yapılacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavına katılan adayların sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. 

DGS başvuru ücreti ne kadar oldu?

2020 yılında yapılan DGS sınavı için adaylardan 130 TL ücret alınmıştı. 2021 yılı başvuru ücretleri ise DGS kılavuzunun yayımlanması ile açıklanmış olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Hepinizin başına gelebilir
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Hepinizin başına gelebilir

İstanbul Beşiktaş’ta sahte altın satan yabancı uyruklu şahısların ağına düşen kişinin 130 bin dolar dolandırılması altın yatırımcılarını ve ..
Thodex bombası patlamadan önce Kılıçdaroğlu bakın ne dedi!
Siyaset

Thodex bombası patlamadan önce Kılıçdaroğlu bakın ne dedi!

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Thodex bombasının patlamasından önce CHP'nin tavrını ve yaşananları hatırlatan "Hadi bakalım kri..
MHP vekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması
Gündem

MHP vekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP'li vekil Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay