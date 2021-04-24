DGS başvuruları başladı mı? DGS ertelenecek mi?

Ön lisans bölümlerinden mezun olan ve mezun olacaklar DGS sınavına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından 81 il merkezinde yapılacak. Adaylar söz konusu sınav için bahar döneminde başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Sınav ise yaz döneminde uygulanacak.

DGS başvuruları başladı mı?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı için başvurular mayıs ayında alınmaya başlayacak. Sınav ise temmuz ayında yapılacak.

Adaylar, DGS için 21 Mayıs tarihinde başvurularını yapmaya başlayacak. Başvuru süreci 10 gün olurken 31 Mayıs tarihinde tamamlanacak.

DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS’ye girecek olan adaylar, normal başvuru sürecinde başvurularını yapamadıkları takdirde ÖSYM tarafından açıklanan geç başvuru tarihinde yani 8 Haziran tarihinde başvurularını yapacaklar.

DGS sınavı ne zaman?

2021 DGS ise 11 Temmuz tarihinde uygulanacak. DGS tüm yurt genelinde 81 il merkezinde yapılacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavına katılan adayların sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS başvuru ücreti ne kadar oldu?

2020 yılında yapılan DGS sınavı için adaylardan 130 TL ücret alınmıştı. 2021 yılı başvuru ücretleri ise DGS kılavuzunun yayımlanması ile açıklanmış olacak.