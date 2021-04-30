DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuru ücreti ne kadar?
Üniversitede 2 yıllık bölümde öğrenim gören öğrenciler, bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak için DGS sınavına hazırlanıyorlar. Salgın nedeniyle birçok sınav için ertelenme kararı alınırken başvuru tarihlerinde de değişikliklerin olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru tarihleri ne zaman?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine bu yıl DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınava başvurularını tamamlayıp sınav ödemelerini yapanlar girebilecek.
DGS sınavının ardından sonuçların açıklanmasıyla tercih süreci başlayacak. İstediği puanı alan öğrenciler, bu tercihler sonucunda eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.
DGS başvuruları başladı mı?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre DGS başvuruları 21 Mayıs 2021 tarihinde alınmaya başlayacak. Söz konusu başvurular 10 gün sürenin sonunda 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’da tamamlanmış olacak.
DGS başvuru ücreti ne kadar oldu?
DGS sınavı başvuru ücretinin ne kadar olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DGS başvuru sürecinin başlamasıyla ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar yer alacak.