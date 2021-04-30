Üniversitede 2 yıllık bölümde öğrenim gören öğrenciler, bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak için DGS sınavına hazırlanıyorlar. Salgın nedeniyle birçok sınav için ertelenme kararı alınırken başvuru tarihlerinde de değişikliklerin olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru tarihleri ne zaman?