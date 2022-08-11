Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Peki, DGS tercihleri ne zaman nereden yapılacak?

DGS 2022 tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih takvimi 2022

3 Temmuz Pazar günü gerçekleşen DGS'nin sonuçlarının 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak ÖSYM sonuçları bir gün önce yani 11 Ağustos Perşembe günü ilan etti. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden DGS puanlarına ulaşabiliyor.

Sonuçların ilanıyla birlikte gözler bu kez tercih takvimine çevrildi. Ancak DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. DGS tercihleri genellikle YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılıyor. Önümüzdeki günlerde DGS tercih takvimi açıklanacaktır. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.