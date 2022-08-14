2 yıllık önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı’na girdi. ÖSYM sonuçları belirlenen tarihten bir gün önce yani 11 Ağustos’ta açıkladı. Peki, DGS tercihleri başladı mı?

DGS 2022 tercih kılavuzu | DGS tercihleri başladı mı ne zaman?

DGS sonuçları 11 Ağustos’ta açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sayfasından şifre ve TC kimlik numaralarıyla ulaşabiliyor. Tercih takvimi ise henüz açıklanmadı. Geçen yıl DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 15 Eylül'de alınmaya başlanmıştı. Bu yıl da işlemlerin benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

DGS tercihleri nasıl yapılıyor?

DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıyor.