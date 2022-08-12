2022 Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 11 Ağustos Perşembe günü ilan edildi. Sonuçlarını ilanının ardından DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ve kılavuz araştırılmaya başlandı. Peki, DGS 2022 kontenjanları açıklandı mı?

DGS 2022 taban puan başarı sıralaması kontenjanları

DGS 2022 tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih işlemlerinin eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sebeple henüz tercih kılavuzu açıklanmadı. 202 yılı kontenjanları ise şöyle:

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