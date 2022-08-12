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Eğitim DGS 2022 taban puan başarı sıralaması kontenjanları
Eğitim

DGS 2022 taban puan başarı sıralaması kontenjanları

2022 DGS tercih kılavuzu | 3 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS 2022 kontenjanları:

Yeniakit Publisher
2022-08-12 12:25:00 -
DGS 2022 taban puan başarı sıralaması kontenjanları

2022 Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 11 Ağustos Perşembe günü ilan edildi. Sonuçlarını ilanının ardından DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ve kılavuz araştırılmaya başlandı. Peki, DGS 2022 kontenjanları açıklandı mı?

DGS 2022 taban puan başarı sıralaması kontenjanları

DGS 2022 tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih işlemlerinin eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sebeple henüz tercih kılavuzu açıklanmadı. 202 yılı kontenjanları ise şöyle:

 

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