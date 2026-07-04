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Teknoloji Devrimsel kulaklık bir başka bahara: Apple kameralı AirPods Pro’yu askıya aldı
Teknoloji

Devrimsel kulaklık bir başka bahara: Apple kameralı AirPods Pro’yu askıya aldı

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Devrimsel kulaklık bir başka bahara: Apple kameralı AirPods Pro’yu askıya aldı

Apple, kamera destekli yeni nesil AirPods Pro geliştirme projesini belirsiz bir tarihe kadar durdururken, kulaklıklara gelmesi beklenen gelişmiş yapay zeka ve hareket kontrolü özellikleri de şimdilik rafa kalktı.

Apple, uzun süredir konuşulan ve kamera teknolojisiyle donatılması beklenen yeni nesil AirPods Pro projesini rafa kaldırdı. Sektördeki sızıntılarıyla bilinen Kosutami’nin paylaştığı güncel verilere göre, yaklaşık dört yıl önce başlayan geliştirme çalışmaları belirsiz bir tarihe kadar donduruldu.

Daha önceki iddialar, Apple'ın iPhone'larda bulunan FaceID sensörlerine benzer kızılötesi kameraları kulaklıklara entegre etmeyi planladığını işaret ediyordu. Hatta ünlü analist Ming-Chi Kuo, bu özel modüllerin üretimi için Foxconn ile görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı. Şirketin maliyet artışlarına rağmen fiyatı mevcut 249 dolar seviyesinde tutma stratejisi izlediği de bilinenler arasındaydı. Ancak tüm bu hazırlıklara rağmen dev şirket, projenin mevcut haliyle devam etmemesine karar verdi.

KAMERA TABANLI YENİ ÖZELLİKLER RAFA KALKTI

Dahili kameraların sunması beklenen yenilikler, kulaklık kullanımını farklı bir boyuta taşımayı hedefliyordu. Havada yapılan basit el hareketleriyle şarkı değiştirme veya arama yanıtlama gibi temassız kontroller, bu cihazın öne çıkan yetenekleri arasındaydı. Vision Pro ile kusursuz bir uyum için planlanan oda haritalandırma özelliği de bu gelişmiş donanım sayesinde mümkün olacaktı.

Kameranın görsel yapay zeka ile birleşmesi, kulaklığın adeta kullanıcının gözü gibi davranmasını sağlayacaktı. Kullanıcılar baktıkları nesneler hakkında Siri'ye sorular yönelterek, çevredeki materyalleri analiz ettirebilecekti. Örneğin mutfaktaki yiyeceklere bakarak bir tarif fikri almak, artık gerçekleşmeyecek bu planlar arasındaydı.

SİRİ AI GELİŞİMİ FARKLI BİR YOLLA DEVAM EDİYOR

Apple, kameradan beslenecek yapay zeka vizyonunu bir kenara bıraksa da dijital asistanı üzerindeki yatırımlarını sürdürüyor. WWDC etkinliğinde sergilenen yeni Siri AI, uygulamalar arası geçiş yaparak karmaşık otomasyonları başarıyla gerçekleştiriyor. Fotoğraf arama, rehber düzenleme veya mesajları özetleme gibi fonksiyonları üstlenen bu asistan, Apple’ın yapay zeka odaklı yeni döneminin merkezinde bulunuyor. Temmuzu ortasında yayımlanması beklenen iOS 27 Public Beta sürümüyle, bu yeni yeteneklerin test edilmeye başlanması planlanıyor.

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