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Yerel 2 genç serinlemek için girdikleri gölde kayboldu
Yerel

2 genç serinlemek için girdikleri gölde kayboldu

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2 genç serinlemek için girdikleri gölde kayboldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü’ne giren 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu ile 19 yaşındaki Bünyamin Kadı gözden kayboldu.

Bursa’da serinlemek için İznik Gölü’ne giren 2 kayboldu. Kent merkezinden Orhangazi ilçesine gelen 4 arkadaş, serinlemek için İznik Gölü Sölöz mevkisinde suya girdi. Bir süre sonra İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı, gözden kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, göl üzerinde arama çalışması başlattı.

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