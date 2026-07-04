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Mevsim yaz, mesai kış: Rize yaylalarında karla mücadele

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IHA Giriş Tarihi:

Mevsim yaz, mesai kış: Rize yaylalarında karla mücadele

Rize yaylalarında yaz mevsimine rağmen kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

#1
Foto - Mevsim yaz, mesai kış: Rize yaylalarında karla mücadele

İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın aksamaması için mesaisini sürdürüyor.

#2
Foto - Mevsim yaz, mesai kış: Rize yaylalarında karla mücadele

Kış mevsiminden kalan yoğun kar kütlelerinin iş makineleriyle temizlenmesi sonucu yayla yollarında ulaşım yeniden sağlanması için kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

#3
Foto - Mevsim yaz, mesai kış: Rize yaylalarında karla mücadele

Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yayla, Çaçağona Yaylası, Siprona Yaylası, Dere Yayla, İntor Yaylası, Küçük Yayla, Kayadibi Yaylası, Çamlık Yaylası, Movri Yaylası, Nolaşkar Yaylası, Çarimangana Yaylası, Zizeni Yaylası, Nokavare Yaylası, Taprıke Yaylası ve Golazena Yaylası'nda yollar yeniden ulaşıma açıldı.

#4
Foto - Mevsim yaz, mesai kış: Rize yaylalarında karla mücadele

Balıklı Yaylası’nda ise ulaşımın yeniden sağlanması için kar temizleme çalışmaları ekipler tarafından hız kesmeden sürdürülüyor.

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