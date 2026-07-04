Sakarya'da ilk kez: Kültür ve sanat yolculuğu başladı!

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor. Dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle ziyaretçiler; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programın yanı sıra, 50 Lezzet Noktası ile Sakarya'nın köklü gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BİR KÜLTÜR SEFERBERLİĞİDİR

Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında tek şehirde başlayan yolculuğunun bugün yedi bölgeye yayılan, 26 şehri kapsayan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüştüğünü belirterek, festivalin ortak kültürel değerleri toplumun her kesimiyle buluşturan önemli bir kültür seferberliği olduğunu ifade etti. Bu yıl ilk kez festivale ev sahipliği yapan Sakarya'nın doğal güzellikleri, köklü tarihi ve farklı coğrafyalardan beslenen kültürel çeşitliliğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek 186 etkinlikle Sakarya'nın kültür, sanat ve gastronomi birikiminin ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yalnızca bir kültür ve sanat organizasyonu olmadığını belirten Yazgı, festivalin şehirlerin tanıtımına, turizmine ve ekonomik canlılığına katkı sunan kapsamlı bir kültür hareketi olduğuna dikkat çekti. Festival süresince oluşacak hareketliliğin yerel esnaftan turizm sektörüne kadar birçok alanda şehre değer katacağını ifade eden Yazgı, "Şehirleri büyüten yalnızca yollar, binalar ve yatırımlar değildir. Şehirleri asıl büyüten; kültürüdür, sanatıdır, hafızasıdır ve insanıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali bir kültür seferberliğidir." dedi.

LEZZET NOKTALARI SAKARYA'NIN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ TANITIYOR

Konuşmasında gastronominin festivalin bu yıl öne çıkan başlıklarından biri olduğuna da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yazgı, "Festivalimizin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri olan gastronomi rotası kapsamında uzman kurulumuzca belirlenen 50 Lezzet Noktası, ziyaretçilerimize Sakarya'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktaları, ziyaretçileri Sakarya'nın çok katmanlı gastronomi mirasıyla buluşturacak. Karadeniz, Marmara, Kafkas ve Balkan mutfak kültürlerinin izlerini taşıyan Sakarya mutfağı; coğrafi işaretli Islama Köfte ve Adapazarı Kabak Tatlısı'nın yanı sıra dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu, Abhaz lezzetleri ve daha birçok yöresel tatla festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak.

Festivalin gastronomi programında ev sahibi Şef ve Araştırmacı Vedat Başaran ile Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl'ın yanı sıra Şef Buğra Özdemir, Şef Şafak Erten ve gastronomi yazarı Müge Akgün de gastronomi tutkunlarıyla buluşacak.

SAKARYA'DA DOKUZ GÜN BOYUNCA FESTİVAL COŞKUSU YAŞANACAK

Dokuz gün boyunca konserlerden tiyatroya, söyleşilerden sergilere kadar yüzlerce etkinlikle Sakarya'nın kültürel zenginliğinin hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılacağını belirten Yazgı, Millet Bahçesi'nde kurulacak ana sahnede gerçekleşecek konserlerle festival coşkusunun yaşanacağını söyledi.Festival kapsamında Aziz Duran Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü'nde minikler kültür ve sanatla buluşurken; yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları ve geleneksel oyunlarla festival heyecanı her yaş grubuna ulaşacak. "FotoMaraton Sakarya" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri de festival programının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

KÜLTÜR VE SANATIN NABZI SAKARYA'DA ATACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Sakarya'da düzenlenecek konserler, tiyatrolar, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi programları ve çocuk etkinlikleriyle şehir, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Festival; Justinianus Köprüsü'nden Taraklı'nın tarihi dokusuna, Sapanca Gölü'nden Karasu sahiline uzanan kültürel ve doğal zenginliği, güçlü gastronomi geleneğiyle birlikte aynı rotada buluşturarak ziyaretçilerine Sakarya'yı tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı sunacak.