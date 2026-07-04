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Dünya İran’dan Macron ve Starmer'e tepki Hürmüz askeri geçit tören alanı değil
Dünya

İran’dan Macron ve Starmer'e tepki Hürmüz askeri geçit tören alanı değil

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İran’dan Macron ve Starmer'e tepki Hürmüz askeri geçit tören alanı değil

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi "Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçler için askeri geçit töreni alanı değildir. Boğazın güvenliğinin sorumlusu ve garantörü olan İran, bu hassas su yolunda herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulunmaktadır.” dedi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda "Çok Uluslu Askeri Görev Gücü" oluşturmaya hazır olduğuna dair açıklamalarına, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve kriz yaratanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır." ifadeleriyle yanıt verdi.

Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yayımladıkları ortak açıklamaya cevap verdi.

İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda "geçişleri desteklemek için Çok Uluslu Askeri Görev Gücü'nü devreye sokmaya hazır olduklarına" dair açıklamasına işaret eden Garibabadi, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçler için askeri geçit töreni alanı değildir. Boğazın güvenliğinin sorumlusu ve garantörü olan İran, bu hassas su yolunda herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulunmaktadır.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır."

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Yorumlar

Mehmet

İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda askeri güç kullanma planları, bölgeye huzursuzluk getirme girişimidir. Allah rahmet eylesin, bu tür maceraların sonu hep acı olur. İran, bizim vatanımız gibi İslam dünyasının önemli bir ülkesidir ve Hürmüz Boğazı'nı korumanızda haklıdırlar. Macron ve Starmer, ABD emperyalizminin peşine düşmüşler gibiler. Bu tür oyunlara yer vermek yerine Batılı güçlerin gerçek amacını görmemiz gerekiyor. İran'ın bu konuda sert çıkması mütevazidir, çünkü bu bölgenin güvenliği bizim için de çok önemlidir.
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