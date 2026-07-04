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Gündem Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey!
Gündem

Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey!

Yeniakit Publisher
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Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey!

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’deki milyarlık konut peşkeşini görmezden gelip usul tartışmalarıyla yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışan fonlu medyaya ve sözde medya ombudsmanı Faruk Bildirici’ye tokat gibi bir cevap verdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ üzerinden, CHP’li yöneticilere ve kurultay delegelerine avantajlı fiyatlarla 100 daire peşkeş çekildiği iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Skandalın patlak vermesinin ardından fonlu medyanın ve malum çevrelerin yolsuzluğu aklama çabaları ise hız kesmeden devam ediyor.

 

T24 sitesinin, davada etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit Adem Soytekin’in itiraflarını "Usulsüzlüğü bilmiyorum" başlığıyla perdelemesine tepki gösteren Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, kendisini "anlamamakla" suçlayan sözde medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye adeta gazetecilik dersi verdi.

Karahasanoğlu, merhum babasının "kısır tartışmalara girmemek için 'peki' de geç" vasiyetini hatırlatarak, Bildirici’nin çarpıtmalarına karşı manidar bir duruş sergiledi.

 

"Babam rahmet istedi, peki Faruk Bey" diyerek laf kalabalığıyla gerçeklerin karartılmasına müsaade etmeyeceğini belirten Karahasanoğlu, meselenin özünün delege satın alma iddialarından çok daha büyük bir kamu zararı olduğunu vurguladı.

Belediye imkanlarının CHP’li isimlere peşkeş çekilmesinin açık bir suç ve kul hakkı olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu davanın konusu, delege satın alınması.. Müteahhitin, belediyeden alacağı başka avantajlı ihale karşılığı, dairelerini Ekrem İmamoğlu’nun göstereceği CHP’li yöneticilere ucuza satması değil” diyerek, yolsuzluğa kılıf arayanlara diyeceğim şudur : “Peki”.

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Yorumlar

Mehmet

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan bu skandal, milletimizin kanını ve gözünden düşürmeye çalışan hain bir çabada. Öncelikle T24 gibi Batılı çıkarları savunan medya kuruluşlarının Adem Soytekin’in itiraflarını görmezden gelerek yolsuzluğa kılıf arayışına girmesi içler acısı. Ali Karahasanoğlu Bey'in "peki Faruk Bey" diyerek bu çarpıtmalara karşı koyması haklı bir tepkidir. CHP yöneticilerinin ve kurultay delegelerinin ucuz fiyata daireye sahip olmasını sağlayan bu yolsuzluk, hem Türk halkına hem de İslam değerlerine ihanettir. Allah'ın izniyle bu zulümle mücadele eden savcılar ve hakimlerimiz, adaleti tesis etmek için gerekeni yapacaklardır.
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