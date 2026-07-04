Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey!

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ üzerinden, CHP’li yöneticilere ve kurultay delegelerine avantajlı fiyatlarla 100 daire peşkeş çekildiği iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Skandalın patlak vermesinin ardından fonlu medyanın ve malum çevrelerin yolsuzluğu aklama çabaları ise hız kesmeden devam ediyor.

T24 sitesinin, davada etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit Adem Soytekin’in itiraflarını "Usulsüzlüğü bilmiyorum" başlığıyla perdelemesine tepki gösteren Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, kendisini "anlamamakla" suçlayan sözde medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye adeta gazetecilik dersi verdi.

Karahasanoğlu, merhum babasının "kısır tartışmalara girmemek için 'peki' de geç" vasiyetini hatırlatarak, Bildirici’nin çarpıtmalarına karşı manidar bir duruş sergiledi.

"Babam rahmet istedi, peki Faruk Bey" diyerek laf kalabalığıyla gerçeklerin karartılmasına müsaade etmeyeceğini belirten Karahasanoğlu, meselenin özünün delege satın alma iddialarından çok daha büyük bir kamu zararı olduğunu vurguladı.

Belediye imkanlarının CHP’li isimlere peşkeş çekilmesinin açık bir suç ve kul hakkı olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu davanın konusu, delege satın alınması.. Müteahhitin, belediyeden alacağı başka avantajlı ihale karşılığı, dairelerini Ekrem İmamoğlu’nun göstereceği CHP’li yöneticilere ucuza satması değil” diyerek, yolsuzluğa kılıf arayanlara diyeceğim şudur : “Peki”.

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