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Gündem CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’
Gündem

CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İzmir'de yapılan bir sokak röportajında konuşan CHP'li kadın, AK Partili vatandaşları hedef alarak şehirden kovmaya kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül veren milyonları kutuplaştırmaya çalışan kadının "Burada kalmak istiyorsan AK Parti'li olmayacaksın" sözleri, kibirli Kemalist zihniyetin milletin iradesine olan hazımsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında mikrofona konuşan CHP'li bir kadının, AK Parti'ye oy veren vatandaşlara yönelik sarf ettiği skandal ifadeler toplumsal infiale yol açtı. Kendini İzmir'in tek sahibi ilan eden kadın, faşizan bir dille adeta nefret kustu.

CHP'li kadın, "AK Parti’lilerin İzmir’de işi yok, İzmir’den gidin. Burada kalmak istiyorsan AK Parti’li olmayacaksın. Burası Atatürkçülerin" diyerek milyonlarca vatandaşı açıkça hedef gösterdi.

Kendilerinden olmayan, milli ve yerli değerlere sahip çıkan vatandaşlara yaşam hakkı tanımak istemeyen bu kibirli anlayış, "Ellerine fırsat geçse kendileri gibi düşünmeyen herkesi Türkiye'den de göndermeye kalkarlar" dedirtti.

Demokrasiyi ve fikir özgürlüğünü dilinden düşürmeyip, ilk fırsatta milli iradeye nefret kusan bu ayrıştırıcı dil, sosyal medyada da çok büyük tepki topladı.

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Yorumlar

Recep Çalış

Bizde biliyoruz Yunanlı olduğunu,birgün gerçekten kovacagiz bu ülkeden sizi.Hain alçaklar.

Dana seni!

yahudi, yunan, rum tohumlarına ne kadar yüz verirsen o kadar fazlasını isterler!
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