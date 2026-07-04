CHP’nin ‘din alimi’ Cemil Kılıç’tan tepki çeken çıkış! Şeriatı “Paralel Din” İlan Etti!

Dini değerleri hedef alan aykırı yorumlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li sözde ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bu kez doğrudan İslam hukukunu (şeriatı) ve dinin kesin emirlerini hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını hedef alarak provokatif bir paylaşımda bulunan Kılıç, Müslümanlar arasında yeni bir kutuplaşma tartışması başlattı.

Hem şeriatçı hem Müslüman olunmaz. Ya şeriatçısındır ya Müslüman! Şeriat, İslam’a alternatif paralel bir dindir. Biz şeriatçı değil, Müslüman’ız. Asıl şeriatı savunmak İslam’a husumettir.”

Şeriatı “Paralel Din” İlan Etti!

İslam dünyasının yüzyıllardır ittifak ettiği ilahi kanunları ve Kuran-ı Kerim’in hükümlerini hiçe sayan Kılıç, şeriatın Allah’ın kanunu olmadığını öne sürdü. Şeriatı uydurulmuş beşeri kurallar bütünü olarak nitelendiren ve hızını alamayıp İslam’a “alternatif paralel bir din” olarak tanımlayan Kılıç, asıl şeriatı savunanların İslam’a düşmanlık ettiğini iddia ederek dindar kesimin büyük tepkisini çekti.

Başörtüsü Farzını da Reddetti: Dini Hükümleri Sulandırma Çabası

Cemil Kılıç’ın İslam’ın temel esaslarına yönelik saldırıları sadece şeriat kavramıyla da sınırlı kalmadı. Kılıç, daha önce katıldığı programlarda ve yazılarında Müslüman kadınların başörtüsü takmasının dini bir zorunluluk olmadığını ileri sürmüştü. Nur ve Ahzab surelerindeki açık ilahi emirleri görmezden gelen, başörtüsünün ayetlerle sabit olan “farz” niteliğini açıkça reddeden Kılıç; kutsal metinlerin bağlamını kasten çarpıtmakla ve dinin emirlerini tarihselci bir yaklaşımla sulandırmaya çalışmakla suçlanıyor.

Kamuoyundan ve İlahiyatçılardan Sert Tepki: “Sapkın ve Marjinal Bir İdeoloji”

Kılıç’ın hem şeriatı bir “canavar” gibi gösterme çabası hem de başörtüsü gibi İslam’ın açık bir hükmünü inkâr etmesi, ilahiyat çevrelerinde ve muhafazakar kamuoyunda çok sert karşılık buldu.

İslam alimleri, Kılıç’ın bu çıkışlarını “İslam’ın akaidini ve fıkhını hiçe sayan sapkın görüşler” olarak nitelendirdi. Dinin pratik ve hukuki boyutunu tamamen tasfiye ederek İslam’ı popülist siyasi söylemlere malzeme yapmakla eleştirilen Kılıç, asırlık dini müktesebatı ve müminlerin inanç dünyasını hedef alan marjinal bir figür olmakla suçlanıyor.

HABER MİRAT