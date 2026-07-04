Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bilim tarihi ve düşünce geleneği üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarla akademi dünyamıza önemli katkılar sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile bir araya geldik. Medeniyet birikimimiz, kültürel mirasımız ve düşünce geleneğimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kültür politikalarımızın güçlü bir tarih ve düşünce perspektifiyle şekillenmesine katkı sunacak her değerlendirmeyi son derece kıymetli görüyoruz. Bilim tarihi ve felsefe alanındaki değerli çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatına katkı sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na nazik ev sahipliği ve verimli sohbeti için teşekkür ediyorum."