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Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

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AA Giriş Tarihi:

Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Türkiye’nin kültürel mirası, medeniyet birikimi ve kültür politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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Foto - Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasının korunması, medeniyet birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması, kültür politikaları ve düşünce hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Fatih Külliyesi'nde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede medeniyet birikimi, kültürel miras ve düşünce geleneği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, kültür politikalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

#2
Foto - Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bilim tarihi ve düşünce geleneği üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarla akademi dünyamıza önemli katkılar sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile bir araya geldik. Medeniyet birikimimiz, kültürel mirasımız ve düşünce geleneğimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kültür politikalarımızın güçlü bir tarih ve düşünce perspektifiyle şekillenmesine katkı sunacak her değerlendirmeyi son derece kıymetli görüyoruz. Bilim tarihi ve felsefe alanındaki değerli çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatına katkı sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na nazik ev sahipliği ve verimli sohbeti için teşekkür ediyorum."

#3
Foto - Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

KÜLTÜREL MİRAS VE MEDENİYET BİRİKİMİ DEĞERLENDİRİLDİ: Bakan Ersoy ile Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin köklü medeniyet birikiminin korunması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve kültür alanında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca kültür politikalarına katkı sağlayacak fikirler ile ortak hassasiyet taşıyan konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

#4
Foto - Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

AKADEMİ VE DÜŞÜNCE DÜNYASIYLA İSTİŞARELER SÜRÜYOR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür politikalarının geliştirilmesi, tarihî ve kültürel mirasın korunması ile medeniyet birikiminin yaşatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında akademi, düşünce ve ilim dünyasının farklı isimleriyle istişarelerini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un akademi ve düşünce dünyasının farklı temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişareler, Türkiye'nin köklü medeniyet mirasının korunmasına ve kültür politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.

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