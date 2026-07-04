Fatih Külliyesi’nde buluştular: Bakan Ersoy’dan İhsan Fazlıoğlu’na ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasının korunması, medeniyet birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması, kültür politikaları ve düşünce hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Fatih Külliyesi'nde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede medeniyet birikimi, kültürel miras ve düşünce geleneği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, kültür politikalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.