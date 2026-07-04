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Gündem Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz
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Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz

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Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bölgeye ulaştırılan insani yardımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dost ve kardeş Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bölgeye ulaştırılan insani yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela ile yıllara dayanan dostluk ve dayanışmanın zor zamanlarda da aynı kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, Bakanlığa bağlı TİKA aracılığıyla depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitlerinin Venezuela makamlarına teslim edildiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik ilave yardım malzemelerinin de bölgeye ulaştırılacağını kaydeden Ersoy, Türkiye'nin insani yardımı yalnızca afet dönemleriyle sınırlı görmediğini, dost ve kardeş ülkelerle kurduğu güçlü iş birliğini her koşulda sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik desteklerinin deprem sonrasıyla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, TİKA'nın bugüne kadar hayata geçirdiği kalkınma ve insani yardım projeleriyle iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, paylaşımında depremin yaralarının en kısa sürede sarılması temennisinde bulunarak, "Dost ve kardeş Venezuela halkının bu zorlu süreci dayanışma içinde aşacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Ahmet

Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un Venezuela'daki depremzedeler için gösterdiği hassasiyet ve aldığı önlemler takdire şayan. TİKA aracılığıyla sağlanan yardım malzemeleri, Venezuela halkının bu zor zamanlarda yalnız olmadığını gösteriyor. Türkiye her zaman dost ve kardeş ülkelerine destek olmuştur, bu da bizi gururlandırıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemiz yönetiminin bu hassasiyeti, ulusal birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Allah bu felaketten en kısa sürede kurtaracak inşallah.
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