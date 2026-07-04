Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Gece rakı sefası gündüz fetva seansı

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Kur’an kurslarına ‘orta çağ zihniyeti’ diyerek içindeki İslam karşılığını kusan, İslam’ın kesin hükümlerle reddettiği sapkın LGBT oluşumlarını ‘yaşam tarzı’ adı altında meşrulaştırmaya kalkan ve geceleri kafayı çekip partililerine küfürlü mesajlar yağdıran CHP’li Özgür Özel, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Milletin mukaddesatıyla alay eden sözde komedyen, özde İslam düşmanı soytarı Deniz Göktaş’a açıkça sahip çıkan Özel, haddini aşarak dini kavramların arkasına sığınmaya kalktı.

İSLAM’A HAKARET EDEN SOYTARIYA KALKAN OLDU!

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ile alenen alay eden ve inanç değerlerimizi aşağıladığı için hakkında yasal işlem başlatılan stand-upçı Deniz Göktaş isimli şahsı "kardeşim" diyerek bağrına basan CHP’li Özel, rezaleti 'ifade özgürlüğü' ve 'şaka' kılıfıyla örtmeye çalıştı. Küstahça açıklamalar yapan Özel, "Deniz Göktaş kardeşimin şakasından din düşmanlığı çıkaramazsınız" diyerek, mukaddesata yapılan hakaretleri basitleştirme ve aklama yarışına girdi.

CUMA NAMAZI ÜZERİNDEN İKİ YÜZLÜ TAKİYYE!

Bir yandan İslam’ın değerlerini ayaklar altına alanlara kalkan olan, diğer yandan oy devşirmek için Cuma namazı kıldığını her fırsatta gözlere sokmaya çalışan CHP'li Özel'in riyakarlığı bir kez daha deşifre oldu. Kameralar karşısına geçip "Bugün Cuma namazı kıldım, İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini kin gütmez" diyerek adeta fetva vermeye kalkışan Özel, kendi yaşam tarzıyla taban tabana zıt olan dini değerleri siyasi şovuna alet etti.

Özel’in açıklamaları şöyle: “Bütün siyasi liderlere en ağır şakaların yapılabildiği rejim en demokratik rejimdir. Siz Deniz Göktaş kardeşimin şakasından din düşmanlığı çıkaramazsınız. Bugün Cuma namazı kıldım, benim bildiğim bir şey var: İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini kin gütmez, hedef göstermez.”

"TÜM TUŞLARA BİRDEN BASIYOR"

Geceleri kadeh tokuşturup, gündüzleri ise muhafazakar seçmene şirin görünmek adına cami cemaati pozu kesen CHP'li Özel’in bu tutarsızlığı, kamuoyunda "Tüm tuşlara birden basarak paçayı kurtarmaya çalışıyor" şeklinde yorumlandı. Müslüman Anadolu insanı ise İslam'a ve Kur'an'a hakaret edenlerin hamiliğine soyunup, ardından dinden ve hoşgörüden bahseden bu ikiyüzlülüğe sert tepki gösterdi.