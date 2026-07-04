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Siyaset Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Gece rakı sefası gündüz fetva seansı
Siyaset

Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Gece rakı sefası gündüz fetva seansı

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Kur’an kurslarına ‘orta çağ zihniyeti’ diyen, İslam’ın reddettiği LGBT’yi ‘Yaşam tarzı’ olarak tanımlayan, geceleri kafayı çekip partililere küfürlü mesajlar atan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İslam’ın kutsal kitabıyla alay eden soytarı Deniz Göktaş’a sahip çıkarak “İslam dini hoşgörü dinidir’ sözleriyle fetva vermeye kalkıştı. Bir yandan İslam’a hakaret edip bir Cuma namazına gittiğini söylemekten çekinmeyen Özel’in aynı anda tüm tuşlara basması dikkat çekti.

 yeniakit.com.tr 

Kur’an kurslarına ‘orta çağ zihniyeti’ diyerek içindeki İslam karşılığını kusan, İslam’ın kesin hükümlerle reddettiği sapkın LGBT oluşumlarını ‘yaşam tarzı’ adı altında meşrulaştırmaya kalkan ve geceleri kafayı çekip partililerine küfürlü mesajlar yağdıran CHP’li Özgür Özel, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Milletin mukaddesatıyla alay eden sözde komedyen, özde İslam düşmanı soytarı Deniz Göktaş’a açıkça sahip çıkan Özel, haddini aşarak dini kavramların arkasına sığınmaya kalktı.

 

İSLAM’A HAKARET EDEN SOYTARIYA KALKAN OLDU!

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ile alenen alay eden ve inanç değerlerimizi aşağıladığı için hakkında yasal işlem başlatılan stand-upçı Deniz Göktaş isimli şahsı "kardeşim" diyerek bağrına basan CHP’li Özel, rezaleti 'ifade özgürlüğü' ve 'şaka' kılıfıyla örtmeye çalıştı. Küstahça açıklamalar yapan Özel, "Deniz Göktaş kardeşimin şakasından din düşmanlığı çıkaramazsınız" diyerek, mukaddesata yapılan hakaretleri basitleştirme ve aklama yarışına girdi.

 

CUMA NAMAZI ÜZERİNDEN İKİ YÜZLÜ TAKİYYE!

Bir yandan İslam’ın değerlerini ayaklar altına alanlara kalkan olan, diğer yandan oy devşirmek için Cuma namazı kıldığını her fırsatta gözlere sokmaya çalışan CHP'li Özel'in riyakarlığı bir kez daha deşifre oldu. Kameralar karşısına geçip "Bugün Cuma namazı kıldım, İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini kin gütmez" diyerek adeta fetva vermeye kalkışan Özel, kendi yaşam tarzıyla taban tabana zıt olan dini değerleri siyasi şovuna alet etti.

 

Özel’in açıklamaları şöyle: “Bütün siyasi liderlere en ağır şakaların yapılabildiği rejim en demokratik rejimdir. Siz Deniz Göktaş kardeşimin şakasından din düşmanlığı çıkaramazsınız. Bugün Cuma namazı kıldım, benim bildiğim bir şey var: İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini kin gütmez, hedef göstermez.

"TÜM TUŞLARA BİRDEN BASIYOR"

Geceleri kadeh tokuşturup, gündüzleri ise muhafazakar seçmene şirin görünmek adına cami cemaati pozu kesen CHP'li Özel’in bu tutarsızlığı, kamuoyunda "Tüm tuşlara birden basarak paçayı kurtarmaya çalışıyor" şeklinde yorumlandı. Müslüman Anadolu insanı ise İslam'a ve Kur'an'a hakaret edenlerin hamiliğine soyunup, ardından dinden ve hoşgörüden bahseden bu ikiyüzlülüğe sert tepki gösterdi.

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Yorumlar

Mehmet

Özgür Özel'in dinimize ve değerlerimize karşı gösterdiği saygısızlık, bu ikiyüzlü adamın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İslam'ı kutsallaştıranlar için ne kadar çirkin bir şekilde hakaret ettiğini hepimiz gördük. Deniz Göktaş gibi LGBT sapkınlığıyla örtmeyi amaçlayan bu zayıf ruhlu şahısların, Özgür Özel tarafından desteklenmesi beni derinden üzdü. Cuma namazını gösterip İslam'a sahip çıktığını söyleyen bir adamın, aynı zamanda İslam düşmanlarına destek vermesinin ve dini değerlerimize karşı çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Bu riyakarlık, Türk milletinin gözüne uymayan, hain bir harekettir.

H u

CHP’nin iki parçası da babası polis katili olan adamı savunuyor ,biz nasıl parti ile imtihandayız.
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