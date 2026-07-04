Listede Türkiye’de satılan modeller de var: Artık bu telefonlara güncelleme yok!
Xiaomi artık güncelleme almayacak modelleri açıkladı. Listede yer alan modellerin içinde Türkiye'de çok satan POCO ve Redmi telefonlar da bulunuyor. İşte o liste...
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Xiaomi artık güncelleme almayacak modelleri açıkladı. Listede yer alan modellerin içinde Türkiye'de çok satan POCO ve Redmi telefonlar da bulunuyor. İşte o liste...
Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından biri olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, cihaz portföyünü güncellerken eskiyen modelleri için de yolun sonunu netleştirmeye devam ediyor. Şirket, resmi Ürün Güvenlik Merkezi platformu üzerinden yayınladığı yeni raporla birlikte birçok popüler akıllı telefon ve tablet modelini resmi olarak EOL (End-of-Life / Ömür Boyu Destek Sonu) listesine dahil etti. Bu kararla birlikte, Xiaomi güncelleme desteğini keserek dünya genelinde ve ülkemizde milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren kritik bir dönemi başlamış oldu.
Türkiye’de Çok Satan POCO ve Redmi Modelleri Listede Yer Alıyor Yayınlanan yeni listede, özellikle fiyat/performans odaklı olmaları sebebiyle Türkiye pazarında çok ciddi satış rakamlarına ulaşan orta ve üst segment cihazlar dikkat çekiyor. Güvenlik ve yazılım havuzundan çıkarılan cihazlar arasında POCO X5 5G, POCO X5 Pro 5G ve Redmi Note 12 serisinin bazı popüler varyasyonları yer alıyor.
Bunun yanı sıra markanın eski amiral gemisi serisi olan Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12S Ultra modellerinin yanı sıra tablet pazarında çokça tercih edilen Xiaomi Pad 6 serisi için de tüm bölgesel yazılım destekleri tamamen kesildi. Karar; küresel, Avrupa ve Türkiye özelindeki tüm kararlı ROM sürümlerini kapsıyor.
Güvenlik Yamalarının Kesilmesi Kullanıcılar İçin Ne Anlama Geliyor? Xiaomi güncelleme desteği kesilen bu modeller, bugünden itibaren artık yeni Android sürümlerini ya da yenilikçi HyperOS özellik güncellemelerini alamayacak. Ancak kullanıcılar açısından en büyük risk, cihazların aylık ve üç aylık periyotlarla dağıtılan kritik güvenlik yamalarından mahrum kalacak olması.
Telefonlar donanımsal ve yazılımsal olarak çalışmaya devam edecek, Google Play Store üzerindeki uygulamalar güncellenebilecek; fakat işletim sistemi düzeyinde çıkabilecek olası yeni açıklar kapatılmayacağı için cihazlar siber saldırılara karşı savunmasız hale gelebilecek.
Özellikle mobil bankacılık ve dijital finans uygulamalarını aktif kullanan tüketicilerin, ilerleyen süreçte uyumluluk ve güvenlik sorunları yaşamamak adına cihaz yenileme seçeneklerini değerlendirmesi öneriliyor./ kaynak: shiftdelete
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