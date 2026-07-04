Listede Türkiye’de satılan modeller de var: Artık bu telefonlara güncelleme yok!

Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından biri olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, cihaz portföyünü güncellerken eskiyen modelleri için de yolun sonunu netleştirmeye devam ediyor. Şirket, resmi Ürün Güvenlik Merkezi platformu üzerinden yayınladığı yeni raporla birlikte birçok popüler akıllı telefon ve tablet modelini resmi olarak EOL (End-of-Life / Ömür Boyu Destek Sonu) listesine dahil etti. Bu kararla birlikte, Xiaomi güncelleme desteğini keserek dünya genelinde ve ülkemizde milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren kritik bir dönemi başlamış oldu.