Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olacak.

NATO zirvesinde neler konuşulacak? 75 yıllık örgüt neden ve kime karşı kurulmuştu? Türkiye NATO ilişkileri tarih boyunca nasıl seyretti? ABD ile İran arasında kalıcı barış sağlanabilecek mi? Sivas Madımak ve Erzincan Başbağlar katliamlarında asıl sorumlu kimdi?

Muharrem Coşkun soracak, Doğu Perinçek cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ds7aS4H1fbs

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.