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Mevsim yaz, mesai kış: Rize yaylalarında karla mücadele O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı! Türkiye’nin en zengin iş insanı olma saltanatı kısa sürmüştü: Feridun Geçgel dev ihaleyi kazandı Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi İHA ve SİHA üretiminde dünya sıralaması açıklandı! Türkiye'nin yeri dikkat çekti İran'dan Hamaney'in cenazesinde Türkiye'ye büyük ayıp: 'Bari burada yapmayın' dedirttiler Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek? 4 yıl öncesinde çöle dönmüştü: Marmara Gölü’nün şimdiki hali mest etti 'Vururuz, uçarız' diyorlardı, geri adım attılar: Türkiye ile savaşmak istemiyoruz
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O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!

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AA Giriş Tarihi:

O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!

Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

#1
Foto - O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!

Türkiye kavrulmaya başladı. Temmuz ayına girilmesi ile beraber sıcaklıklar daha arttı. Yüksek sıcaklıkların etkisini en çok gösterdiği illerden bir tanesi de Şanlıurfa oldu.

#2
Foto - O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!

45 DERECE SICAKLIK ÖLÇÜLDÜ Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

#3
Foto - O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!

ÇEŞİTLİ TEBDİRLER ALDILAR Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

#4
Foto - O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

#5
Foto - O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!

VATANDAŞLARA UYARI Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu

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