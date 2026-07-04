O ilimiz resmen kavuruluyor: Sıcaklık 45 dereceye çıktı!
Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Türkiye kavrulmaya başladı. Temmuz ayına girilmesi ile beraber sıcaklıklar daha arttı. Yüksek sıcaklıkların etkisini en çok gösterdiği illerden bir tanesi de Şanlıurfa oldu.
45 DERECE SICAKLIK ÖLÇÜLDÜ Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
ÇEŞİTLİ TEBDİRLER ALDILAR Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.
VATANDAŞLARA UYARI Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu
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