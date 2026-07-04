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Siyaset Mustafa Varank’tan Çifte Standart Tepkisi! 'Mustafa Kemal ve Alevilere gelince öyle İslam'a gelince böyle!'
Siyaset

Mustafa Varank’tan Çifte Standart Tepkisi! 'Mustafa Kemal ve Alevilere gelince öyle İslam'a gelince böyle!'

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Mustafa Varank’tan Çifte Standart Tepkisi! 'Mustafa Kemal ve Alevilere gelince öyle İslam'a gelince böyle!'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutsal değerlere yönelik hakaretler konusunda çifte standart uygulandığını savundu. Varank, farklı kesimlere yönelik hakaretlerde gösterilen tepkilerin, İslam’ın kutsallarına yönelik saldırılar söz konusu olduğunda değiştiğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutsal değerlere yönelik hakaretler konusunda çifte standart uygulandığını savundu. Varank, farklı kesimlere yönelik hakaretlerde gösterilen tepkilerin, İslam’ın kutsallarına yönelik saldırılar söz konusu olduğunda değiştiğini belirtti.

Varank, paylaşımında komedi adı altında Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsiyetinin hedef alınması durumunda sert tepki gösterilmesini isteyenlerlerin ve Alevi vatandaşların rencide edilmesine karşı da aynı hassasiyeti savunanların, İslam’ın kutsallarına hakaret edildiğinde ise “ifade özgürlüğü” söylemine sığındığını ifade etti.

 

AK Partili Varank, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Komedi adı altında Mustafa Kemal Atatürk’ün şahs-ı rencide edildiğinde yeri göğü inletip gereğini yapın diyenlerle; komedi adı altında Alevi vatandaşlarımız rencide edildiğinde yeri göğü inletip gereğini yapın diyenler; komedi adı altında İslam’ın kutsallarına hakaret edildiğinde, bir bakıyorsunuz ne var bunda ifade hürriyeti deyip, utanmadan üzerine iktidarı suçluyorlar. Hadi oradan ikiyüzlüler!”

Varank’ın açıklaması, kamuoyunda ifade özgürlüğü ile dini ve toplumsal değerlere saygı arasındaki sınırların yeniden tartışılmasına neden oldu. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, farklı görüşlerden kullanıcılar konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yorumlar

Kemal

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Bey'in sosyal medya paylaşımını büyük bir gururla takdir ediyorum. Milletimizle birlikte, Atatürk'ün şahsına ve İslam değerlerimize yönelik saldırılara karşı her zaman hassas davranmışızdır. Ancak ne yazık ki bazı kesimlerde bu konularda çifte standart görüyoruz. Bir yandan Atatürk'ü veya Alevi vatandaşlarımızı rencide edenlere tepki gösteriyorlar, diğer yandan İslam değerlerine hakaretler söz konusu olduğunda "ifade özgürlüğü" diyerek susuyorlar! Bu ikiyüzlülüğü asla kabul edemeyiz. Varank Bey'in bu konuda sert tavrı takdire şayan ve milletimizin haklarını savunur. Bu tür çifte standartlara karşı hepimizin sesini yükseltmesi gerekiyor.

dfg

alevi cemaati kuran için "yazıldı" söylemi için ne diyor..mutlaka bir açıklama yapmalıdır....alevi adı altında toplanan onlar adına açıklamalar yapan bir çok provokatör ortalıkta cirit atıyor...alevi cemaati töhmet altındadır..kendi görüşlerini din anlayışlarını bu adamların elinden kurtarmalıdır...Yoksa sükut ikrardan gelir...
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