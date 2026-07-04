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Dünya 4 aydır güvenlik gerekçesiyle toprağa verilemedi: Hamaney uğurlanıyor Trump övünüyor!
Dünya

4 aydır güvenlik gerekçesiyle toprağa verilemedi: Hamaney uğurlanıyor Trump övünüyor!

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4 aydır güvenlik gerekçesiyle toprağa verilemedi: Hamaney uğurlanıyor Trump övünüyor!

Trump, İran’da dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine değinerek, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" dedi.

Trump, İran’da dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine değinerek, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine değinerek, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü kapsamında Güney Dakota eyaletinin Keystone kasabasındaki Rushmore Dağı’nda açıklamalarda bulundu. Venezuela ve İran’a karşı yürütülen ABD askeri operasyonlarını öven Trump, İran’ın "hesaplaşmak için can attığını" iddia etti. Trump, "Venezuela’yı bir günde yendik ve İran’ı yerle bir ettik. Anlaşmaya can atıyorlar, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’ın başkenti Tahran’a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine değinen Trump, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" dedi.

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