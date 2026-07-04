Kamudaki nüfuzlarını kullanıp dolandırıcılık yapıyorlardı... Yakalandılar!
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Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre operasyonda 27 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.