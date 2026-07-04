  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşcinsel sapkılar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar! Suriye'den üzücü haber! 5 kişi hayatını kaybetti CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Gazze'de soykırımın bininci günü! "Bütün insanlık ayağa kalkmalı" 3 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi CHP'li vekil emeklileri birbirine düşürdü Kiraz yedikten sonra vefat etti! Korkunç ihtimal Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı Özgür Efendi’ye kötü haber! Rakı maliyeti arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"
Gündem Kamudaki nüfuzlarını kullanıp dolandırıcılık yapıyorlardı... Yakalandılar!
Gündem

Kamudaki nüfuzlarını kullanıp dolandırıcılık yapıyorlardı... Yakalandılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kamudaki nüfuzlarını kullanıp dolandırıcılık yapıyorlardı... Yakalandılar!

Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Bu haberi okuyunca içim gururlandı. Allah'ın izniyle, Diyarbakır merkezli bu hain grup, kamudaki nüfuzlarını kullanarak insanları kandırmaya çalışmışlardı. Ama şükür ki, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik güçlerimiz harekete geçip 27 şüpheliyi yakaladılar. Bu olay bize devletimizin güçlü olduğunu ve vatandaşlarımızı koruduğunu gösteriyor. Allah razı olsun emeği geçenlerden, böyle hainlerin önüne geçmek için mücadele eden herkesin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunması bizleri sevindiriyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23