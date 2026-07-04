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Kayseri'de büyük yangın

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Kayseri'de büyük yangın

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde açık alanda başlayan ve korkutan büyük hurda yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla ancak iki saatlik zorlu bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

#1
Foto - Kayseri'de büyük yangın

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi 24. Cadde üzerinde hurdaların bulunduğu açık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Kayseri'de büyük yangın

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kayseri'de büyük yangın

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

#4
Foto - Kayseri'de büyük yangın

Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahaleleri sonucunda alevler söndürüldü.

#5
Foto - Kayseri'de büyük yangın

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#6
Foto - Kayseri'de büyük yangın

İşte bölgeden görüntüler...

#7
Foto - Kayseri'de büyük yangın

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Kayseri'de büyük yangın

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Kayseri'de büyük yangın

İşte bölgeden görüntüler...

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Foto - Kayseri'de büyük yangın

İşte bölgeden görüntüler...

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