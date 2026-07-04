Kayseri'de büyük yangın
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde açık alanda başlayan ve korkutan büyük hurda yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla ancak iki saatlik zorlu bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde açık alanda başlayan ve korkutan büyük hurda yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla ancak iki saatlik zorlu bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi 24. Cadde üzerinde hurdaların bulunduğu açık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahaleleri sonucunda alevler söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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