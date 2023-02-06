Devletten deprem seferberliği
AFAD, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem sonrası yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi veren bir paylaşım yaptı.
Devlet, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem sonrası bütün imkanlarını seferber etmiş durumda.
AFAD'dan yapılan açıklama:
"TSK: İnsani Yardı Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları görevlerini icra etmektedir.
GSB: Afet bölgelerinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri 81 ilde Gençlik Merkezlerimize getirebilirsiniz.
Diyanet: Afetten etkilenen vatandaşlarımız 7/24 camilerimizde konaklayabilirler.
Kızılay: Kızılay tüm imkanlarıyla birlikte afet bölgesinde çalışmalara başlamıştır.
Tüm hava ambulans uçakları afet bölgesi için görevlendirildi.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların himaye edilmesi ve soğuk hava şartlarından korunması için hayvan çadırları kuruluyor.
Tüm Acil Sosyal Yardım Ekipleri afet bölgelerine sevk edilmiştir.
Arma kurtarma köpekleri afet bölgesine sevk edilmiştir.
İstanbul Havalimanı, arama kurtarma için kalkacak uçaklara öncelik veriyor.
JAK- PAK: Jandarma Arama Kurtarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri tam teyakkuz halde afet bölgelerine sevk edilmiştir.
İstanbul, Denizli, Bursa, Balıkesir, Konya, Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Ordu, İzmir, Sakarya, Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından 825 personel, farklı tip ve görevde kullanılmak üzere toplam 216 araç afet bölgelerine sevk edilmiştir.
GSM: Tüm GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan hatları açacak internet hizmeti sağlayacaktır. 102 baz istasyonu afet bölgelerine sevk edilmiştir."