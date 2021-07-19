Devletimiz sayesinde yıllar sonra ilk kez gerçek bayram yaşıyoruz

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 686. gününe girerken, güvenlik güçlerimizin ikna çabaları sayesinde evladına kavuşan anneler, yıllar sonra gerçek bayram sevinci yaşayacaklar.

7 yıl sonra ilk bayram

7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Songül'e geçtiğimiz günlerde kavuşan ve 7 yıl sonra ilk kez gerçek bayram yaşadıklarını ifade eden Diyarbakır annelerinden Fatma Akkuş, “Cumhurbaşkanımızın bizi ziyareti sırasında kızım Songül'ün dağdan PKK'lı teröristlerin elinden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğunu öğrenmiştim. Bayram günüydü bana o gün. Tam 7 yıldır görmediğim, hasreti ile yüreğimin parçalandığı kızımı gördüm daha ne isteyeyim ki. Şimdi kızım yanımda değil ama emin ellerde. Terör örgütünün elinde değil, devletimizde. Devletimiz bu güne kadar hep bizim yanımızda oldu. Devletimizin çabası, Diyarbakır annelerinin direnişi sayesinde bu bayram çok mutluyum. 7 yıl sonra ilk kez içimde bayram sevinci var. Allah tüm anne ve babalara bu mutluluğu yaşatsın. Onlar için dua ediyorum. Annelerin direnişi sayesinde HDP de PKK da artık kimsenin çocuğunu kaçıramıyor. İnşallah HDP kapanacak, PKK bitecek” dedi.

Muş’un Bulanık ilçesinde 7 yıl önce kaçırılan oğlu A.B. için hem Diyarbakır'da hem de Muş'taki HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ve önceki gün oğluna kavuşan anne R.B. de 7 yıl sonra ilk kez bayram sevinci yaşadıklarını söyledi. Oğluna sarılarak hasret gideren R.B sevincini Türk bayrağını öperek gösterdi.

R.B., "Devletim çocuğumu getirdi. Bu bayram en çok benim bayramım. Oradaki çocuklara sesleniyorum, korkmayın gelin. Annelerinize günah. Sabah, akşam anneleriniz ağlıyor. Diğer ailelerin çocukları gelene kadar eyleme destek vereceğim" dedi.