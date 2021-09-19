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Gündem Dev seferberlik! Yanan evler 1 yılda teslim edilecek, alanlar tekrar ağaçlandırılacak
Gündem

Dev seferberlik! Yanan evler 1 yılda teslim edilecek, alanlar tekrar ağaçlandırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Gençlik Merkezi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:42:00 -
Dev seferberlik! Yanan evler 1 yılda teslim edilecek, alanlar tekrar ağaçlandırılacak

Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini, 1100 binanın yıkım çalışmalarının tamamladığını söyleyen Kurum “1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi. Tüm konutlarımızı bir yıldan daha kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Maliyetlerden yüzde 40-50 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız kalan kısmı ilk iki yılı ödemesiz 18 yılda ödeyebilecek. Ödemeler faizsiz ve eşit taksitlerle olacak. İlk andan itibaren ‘Başımızın tacı çiftçilerimizin mağduriyetini önlemek için zaman kaybına tahammülümüz yok’ dedik. Bazıları hızımızdan rahatsız olsa da 7/24 esasıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalıştık” dedi. Kurum, köylerin su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm altyapısının eksiksiz şekilde yapılacağını, yanan alanların ağaçlandırılacağını söyledi.

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