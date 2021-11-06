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Spor Dev maçta Trabzonspor son dakika golüyle güldü
Spor

Dev maçta Trabzonspor son dakika golüyle güldü

Spor Toto Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 21:11:00 - 2021-11-06 21:12:41
Dev maçta Trabzonspor son dakika golüyle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda rakip kalede tehlikeler yarattı ancak istedikleri golü bir türlü bulamadı. İlk yarının bitmesine saniyeler kala sahneye çıkan Abdulkadir Ömür 45+4'te Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar çok zorladığı Trabzonspor savunmasını 63. dakikada Larin'le delmeyi başardı. Trondsen'in hatalı pasında Trabzonspor savunmasının arkasına sarkan Larin, kaleci Uğurcan'dan sıyrılıp skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Karşılaşma 1-1 bitecek derken sahneye çıkan Cornelius Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı ve maçın skorunu tayin etti.

Bu sonucun ardından lig lideri Trabzonspor puanını 30'a yükseltirken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından Beşiktaş 20 Kasım'da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise 22 Kasım'da Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas (Dk. 31 Siopis), Djaniny

Goller: Dk. 45+4 Abdülkadir Ömür - 90+6 Cornelius (Trabzonspor) Dk. 62' Cyle Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 39 Dorukhan Toköz, Dk. 41 Siopis (Trabzonspor) Dk. 48 Cyle Larin (Beşiktaş)

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