Dev maçta kazanan Trabzonspor! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonsopor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda Larin'in golüyle beraberliği yakalasa da mücadelenin uzatma dakikalarında 90+6. dakikada Cornelius'un golüne engel olamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla rakibinin 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında evindeki kazanamama serisini de 5 maça çıkardı. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında rakibiyle sahasında oynadığı 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon oynanan lig maçını 2-1 kaybetmişti. Bu maçta da Trabzonspor'un son dakika golüne engel olamayarak sahadan yenilgiyle ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi, bordo-mavililer önündeki son 5 iç sahada maçında galibiyet elde edemedi.

Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Ghezzal'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in bekletmeden ceza sahasına ortasında altıpas önü sağ çaprazdan Güven'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

35. dakikada Rosier'in ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeriye çevirdiği pasta savunmada Hugo'nun ters vuruşu direğin hemen üstünden kornere gitti.

39. dakikada Hamsik'in gönderdiği ara pasta sol taraftan ceza sahasına giren Nwakaeme'nin rakibini ekarte edip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

41. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanattan hareketlen Larin'in çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan tokatlayarak kornere gönderdi.

45+4. dakikada Hamsik'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, Vida'nın kayarak yaptığı müdahaleden topu kurtarmayı başardı. Ceza alanına giren Abdülkadir'in plase vuruşu kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda çizginin hemen önünde topla buluşan Güven'in yaptığı plase vuruşu kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

62. dakikada savunmadan çıkarken Trondsen'in sol taç çizgisi yakınlarından kaleci Uğurcan'a verdiği geri pasta araya giren Larin topun sahibi oldu. Ceza sahasına giren Larin'in topuna savunmada Hüseyin müdahale etse de meşin yuvarlak Uğurcan'ı geçerek tekrar Larin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun biraz ilerledikten sonra sol çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-1

87. dakikada Hamsik'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

90+6. dakikada Trabzonspor yarı sahasından hızlı çıkan Cornelius, pasını sol kanattaki Nwakaeme'ye aktardı. Nwakaeme ceza sahasına girdikten sonra topu tekrar sağ taraftaki Cornelius'a verdi. Bu oyuncunun hafif çapraz pozisyondan yaptığı vuruş filelerle buluştu. 1-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic (Atiba Hutchinson dk. 82 ?), Rachide Ghezzal, Alex Teixeira (Salih Uçan dk. 75), Cyle Larin (Kenan Karaman dk. 85 ?), Güven Yalçın (Kevin N'Koudou dk. 75)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Necip Uysal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Serkan Asan dk. 78), Hüseyin Türkmen (Stefano Denswil dk. 66), Vitor Hugo, Anders Trondsen, Berat Özdemir (Yusuf Sarı dk. 78), Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas (Manolis Siopis dk. 31), Jorge Djaniny (Andreas Cornelius dk. 67)

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 45+4), Cornelius (dk. 90+ 6) (Trabzonspor), Larin (dk. 62) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Uğurcan Çakır (Maç sonu) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dorukhan, Siopis, (Trabzonspor), Larin, Vida, Welinton, Josef (Beşiktaş)