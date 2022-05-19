Dev final nefes kesti

Eintracht Frankfurt ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla şehrinde karşı karşıya geldi. Roman Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı, seri penaltı atışlarında 5-4 kazanan Alman ekibi şampiyon oldu.

Normal sürede eşitlik bozulmadı

Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça dengeli bir oyun oynanırken, iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarı da ise sahada bambaşka bir oyun vardı. 57. dakikada Rangers'tan Aribo gol perdesini açarak takımına üstünlüğü getirdi. Bu golden sonra Alman ekibi rakip kalede baskısını artırdı ve 69. dakikada Borre skora dengeyi getiren isim oldu. Normal sürede başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

Şampiyonu penaltılar belirledi

Uzatma devrelerinde oldukça temkinli oynayan iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Rangers'ı 5-4 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.