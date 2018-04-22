Destici'den 'seçim' ile ilgili teklif geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ülkenin seçim atmosferine girdiğini söyledi. 16 Nisan halk oylamasıyla yeni bir sisteme geçişin kabul edildiğini ancak henüz geçilmediğini aktaran Destici, "Seçimlerden sonra eski sistemden tamamen kurtulacak." dedi.

Destici, ittifakların yasal hale getirilmesi de dahil olmak üzere parti olarak sürece destek olduklarını kaydetti.

Seçim takvimi açıklanmasa da MKYK olarak 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlık için toplandıklarını söyleyen Destici, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başladıklarını kaydetti.

"Yorumu kamuoyunun ve milletimizin takdirlerine bırakıyorum"

Destici, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin "Basın açıklamalarında milletvekilleri, İYİ Parti'nin önümüzdeki seçimlere katılmasını sağlamak için bu girişimi yaptıklarını ifade ettiler. Ama henüz Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere hangi partinin katılacağını açıklamadı. Dolayısıyla yorumu, kamuoyunun ve milletimizin takdirlerine bırakıyorum. YSK'nın hangi partilerinin seçime katılıp katılmayacağını açıklamadan böyle bir adım atılmış olmasını gerçekten yorumlamak biraz zor gibi gözüküyor." diye konuştu.