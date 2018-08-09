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Destici'den idam çıkışı: Tecavüzcüler ve terör suçluları için...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici "Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için idam cezasını istiyoruz" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
Destici'den idam çıkışı: Tecavüzcüler ve terör suçluları için...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam teklifi için, "Siyasi suçlar için bir talebimiz yok. Biz somut bir şekilde, BBP olarak iki kesim için idam cezası istedik. Bir cani sapıklar için istedik, bir diğeri de silah sıkan teröristler için istiyoruz. BBP'nin somut bir çerçevesi var" ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Destici'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BBP olarak idamı ilk defa gündeme getirmiyoruz. İdamın kaldırılmasının doğru olmadığını da ifade ettik. 2013 yılında 30 ilde yaptığımız referandum sonuçları var. Toplum için siyaset yapıyoruz. Milletin beklentilerini, taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

SAPIKLAR VE TERÖRİSTLER İÇİN...

Bana göre çağdaş hukuk tanımı farklıdır. Bunlar kültüre, inanca göre değişir. Evrensel kurallar olabilir ama her toplumun kendi öncelikleri vardır. Biz BBP olarak toplumun sesiyiz. Toplumda böyle bir beklenti var. Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için.


Biz idamı BBP olarak, ilkeli bir şekilde çaba sarf ediyoruz. TBMM'ye bunu sunacağız. Bizim hazırladığımız teklif tam bitmedi ama idam cezası onandıktan sonra en erken uygulama 3 yıl sonra olacak. Meclis'ten, Cumhurbaşkanı onayından geçecek. Cumhurbaşkanının af yetkisi olacak. Hukukçular, doktorlar olacak. Bütün şartlar oluştuktan sonra idam cezası gerçekleşecek. Bizim kendi kültür ve inancımıza uygun olan, adaleti de tesis edecek bir teklifte bulunuyoruz.

TBMM'de 400 sayısı gerekiyor. Biz diyoruz ki Meclis'te 400 oy alsa bile referanduma gitsin diyoruz. Bütün suçlar, cinayetler için bir idam talebi ortaya koymuyoruz. Bir intikam duygusuyla ortaya getirilmiş bir teklif değil. ABD idamı uyguluyor. 1976'dan bu yana yılda 11 kişiye tekabül ediyor. Çok vahşice de olsa, her suçun karşısında idam olsun diye bir talebimiz yok.

Bizim idam teklifimize gelen eleştirilere baktığımız zaman masum insanların da idam edilebileceği, bunun için savunma mekanizması olmayacağı şekilde geliyor. Biz bunu sıfıra indirmeye çalışıyoruz. İnsan kararının olduğu her yerde hata olabilir. Ceza kanunlarımızda, hukuk sistemimizdeki açıkları ortadan kaldırmamız lazım. Kamu vicdanının rahatlaması adına bir takım değişiklikler yapmak zorundayız.

Siyasi suçlar için bir talebimiz yok. Biz somut bir şekilde, BBP olarak iki kesim için idam cezası istedik. Bir cani sapıklar için istedik, bir diğeri de silah sıkan teröristler için istiyoruz. BBP'nin somut bir çerçevesi var."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. İDAM

YORUM YAZ

  • ÇAKI-REİS ÇAKI-REİS 54 dk önce
    AYNEN HA GAYRET HA GAYRET İDAM ÇIKMALI İNŞAALLAH...
  • HaticeHatice1 sa önce
    Icimizdeki hainler ne olacak teroristlerle birlik olup bu vatanin gizli belgelerini kafirlere verenler de idam edilsin zaten vatana ihanet idam gerktirir dolandirici ve hirsizlarin eli kesilsin jardesin
  • HaticeHatice57 dk önce
    Ben seriattan yanayim kisasa kisasta hayat vardir der kurani kerim eger hayatimiza kurani yerlestirebilsek daha az hata yapariz huzur icin seriat istiyorum ve herkesede seriati iyi incelesinler gencken bende bilmeden seriata karsi gelirdim sonra inceledim seriatin topluma huzur getirecegine karar verdim
  • ihsihs34 dk önce
    Kısasta hayır vardır. Kasten öldüreni öldürmek adaletin gereğidir.
  • Yunus16Yunus1650 dk önce
    TBMM NİN İŞİ, TERÖR 35 YILDIR DEVAM EDİYOR ÜSTÜNE BİRDE FETÖ ÇIKTI? TECAVÜZLER ARTTI, VATAN HAİNLERİ ÇOĞALDI? VEKİLLER BU SORUNLARI NASIL ÇÖZMEYİ DÜŞÜNÜYOR? TUZLUK GİBİ OTURMASINLAR? SANDIK ÖNÜME GELİRSE BEN EVET DERİM.
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