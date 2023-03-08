Destekleme kurslarının sayısı 649’a ulaştı

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afet bölgesinde YKS ve LGS’ye yönelik 649 noktada açtığımız destekleme ve yetiştirme kurslarımıza öğrencilerimiz yoğun katılım gösteriyor. Çocuklarımıza hayallerini yaşatabilmek ülküsüyle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde oluşturulan DYK noktalarında, EBA TV’de ders anlatan ve ders kitabı yazarı öğretmenler görev yapıyor ve 71 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezlerinden öğretmenler gönüllü destek veriyor. Öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının harita üzerindeki konumlarına “dhgm.meb.gov.tr/dyk” internet adresinden ulaşılabiliyor.