Derbi öncesi dikkat çeken kare!

Fenerbahçe’de Milli göreve giden tüm oyuncular takıma döndü. Samandıra, yaklaşık 10 günlük aranın ardından yeniden kalabalık bir futbolcu grubuna ev sahipliği yaptı. Vitor Pereira, antrenman öncesi sahanın girişinde bekleyip, Milli takımdan gelen öğrencilerini tek tek karşıladı. Ardından yoğun tempolu bir idman yapıldı.

Portekizli teknik adamın, çalışma boyunca sık sık öğrencilerine uyarılarda bulunması dikkat çekti. Pereira, birçok kez antrenmanı durdurup, yüksek bir ses tonuyla, “Asla mücadeleyi bırakmayın. Topu kaptırdıktan sonra geri alana kadar kovalayın. Daha çok yardımlaşın” uyarılarında bulundu. Portekizli hoca ayrıca öğrencilerinden ne rakip oyuncularla ne de hakemle kesinlikle diyaloğa girmemelerini ve sadece oyuna odaklanmalarını istedi.

Sarı-Lacivertliler’de başkan Ali Koç’un dikkat çektiği ‘taktik değişiklik’ için de düğmeye basıldı. Vitor Pereira, stoperler Attila Szalai ve Min-jae Kim’in Milli görevde olması nedeniyle bu konuda beklemeyi tercih etmişti. İkilinin takıma dönmesiyle birlikte 4’lü savunma denemeleri de başladı.

Portekizli çalıştırıcı, sol bekte Novak’ı, sağ bekte ise Nazım ve Tisserand’ı değişerek kullanırken, stoper hattını Kim ve Szalai ile oluşturdu. Ancak pazar günkü karşılaşmaya kadar sezon başından beri uygulanan 3’lü savunmayla da çalışmalar sürecek. Pereira, ekibiyle birlikte yapacağı değerlendirmenin ardından son kararını verecek.

Vitor Pereira, dünkü idman sırasında takımın iki yıldızı Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisinde ilk 11’de oynatmayı planladığı iki öğrencisine, kritik karşılaşmada neler yapmaları gerektiğini ve kendilerinden olan beklentilerini anlattı. Mesut, ligde en son 17 Ekim’deki Trabzon deplasmanında 11’desahaya çıkmıştı. Son Kayseri maçında sakatlık yaşayan İrfan ise tamamen iyileşip, son idmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.