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Yerel Depremzedeleri satılık konteyner ilanıyla dolandırdılar!
Yerel

Depremzedeleri satılık konteyner ilanıyla dolandırdılar!

Denizli'de internet sitelerinde satılık konteyner ilanı verip depremzedeleri dolandırdığı tespit edilen Emrah Çetin (43) Özkan Yılmaz (35) ve Zeynep Arzıman (36) tutuklandı. Soruşturmada 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:15:00 -
Depremzedeleri satılık konteyner ilanıyla dolandırdılar!

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evi yıkılan depremzede, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin Denizli'de olduğu belirlendi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, Emrah Çetin, Özkan Yılmaz ve Zeynep Arzıman’ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

MAĞDUR SAYISI 3'E ÇIKTI

Şüphelilerin internet sitesinde verdikleri ilanla kendilerine ulaşan depremzedelerden 50 bin lira olan konteyner ücretinin yarısını alıp, konteyneri TIR'la gönderdiklerini söyledikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle dolandırılan mağdur depremzede sayısının ise 3'e çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, ihbar üzerine depremzedeleri aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli daha Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Bekir O., Keziban S. ve Halit S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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