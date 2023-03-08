Depremzede vatandaşların seçimlerde nasıl oy kullanacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması ilişkin açıklama yapacak. Ardından YSK seçim takvimiyle ilgili süreci yönetecek. Bu sırada 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı şehirlerde oy kullanımının nasıl gerçekleşeceğine ilişkin çalışmalar tamamlandı. İçişleri Bakanlığı depremzedelerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı bir açıklama paylaştı.

Bakanlık tarafından konuyla ilişkin yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen ‘karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler’e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.”