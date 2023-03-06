  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den 'beyaz altın' resmen fışkırıyor! Hükümet kararını ilan etti: Deprem sonrası kullanılacak

TOKİ Başkanı yeni yapılacak evler için tarih verdi! 200 bin yeni konut geliyor

54 vekille adaylığı satın aldı

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı
Eğitim Depremzede öğrencilere 200 bin kırtasiye seti 26 milyon ders kitabı
Eğitim

Depremzede öğrencilere 200 bin kırtasiye seti 26 milyon ders kitabı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘her şart altında eğitime devam’ yaklaşımı doğrultusunda deprem bölgesinde tüm kademelerdeki çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda prefabrik sınıflar, çadırlar ve hastanelerde eğitim ortamları oluşturduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:58:00 -
Depremzede öğrencilere 200 bin kırtasiye seti 26 milyon ders kitabı

Özer, “Şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini depremden etkilenen illerde çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikli olarak sınava hazırlanan çocuklarımız için 11,5 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı yeniden basarak gönderdik. Eğitim öğretimin başladığı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’te de öğrencilerimizin kitap ve yardımcı kaynak ihtiyacını karşıladık. Diğer illerimizde de okullar açıldığında her çocuğumuzun sırasının üstünde kitapları olacak. Toplamda 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı evlatlarımıza teslim etmiş olacağız.” Depremden etkilenen 10 ilde konteyner sınıf, hastane sınıfı, prefabrik okulların da aralarında bulunduğu 1476 nokta ile Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’daki okullarda eğitim sürdürülüyor. Bu süreçte öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye setleri ve kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığınca bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23