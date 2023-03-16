  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Keşfedilmeyi bekliyor! Sırbistan'ın Sancak bölgesi, doğal güzelliklere ve görülmemiş ilginç efsanelere ev sahipliği yapıyor

Balıklıgöl'deki balıklar sel felaketi sırasında bakın ne yapmışlar! Herkes kaybolduklarını düşünüyordu ama...

Yeni rezalet patlak verdi İYİ Parti'de metres skandalı

Bu ne hadsizlik! Millet İttifakı'ndan Batı'ya Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız

İsmail Kahraman Batı’nın Ayasofya teklifini açıkladı! Kabul etmeyince Sincan’da tanklar yürüdü

Ermenistan’dan Türkiye’yi ilgilendiren skandal karar! Böyle kalleşlik görülmedi

AK Parti'den Yeniden Refah ve ittifak açıklaması

Ali Koç bunu hiç beklemiyordu! Sonunda bunu da yaşadı...

Togg almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

Yunanlılar tank avcısı emekli uçaklara talip oldu: Türkiye'ye karşı işe yarar!
Kadın - Aile Depremzede çocukların psikolojisi için oyun önerileri
Kadın - Aile

Depremzede çocukların psikolojisi için oyun önerileri

Eğitimci Berrak Gökdemir, araştırmaların oyun oynamanın herhangi bir afet sonrası çocuklarda stres ve kaygıyı azaltabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 16:04:00 -
Depremzede çocukların psikolojisi için oyun önerileri

Çocukların oyun rutinlerine dönmesi, oyun ve oyuncaklarla zaman geçirmesi travmayla başa çıkmalarına fayda sağlayacağını söyleyen Gökdemir, “Crenshaw tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen araştırmada oyuncaklarla oynamanın depremi deneyimlemiş çocukların duygularını ifade etmelerine, deneyimlerini işlemelerine ve başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini buldu. Oyunlar depremi deneyimlemiş çocukların dikkatini başka yöne çekerken, zihinlerini travmatik olaylardan uzaklaştırır, rahatlama ve keyif duygusunu teşvik eder” dedi.

Her çocuğun farklı iyileşme süreci var

İyileşme süreci nasıl yetişkinden yetişkine fark ediyorsa her çocuğun da farklı bir ihtiyacı ve iyileşme süreci olduğunu anlatan Suadiye Anaokulları Koordinatörü Berrak Gökdemir, “Bu süreç çocuğun yaşadığı travmaya göre değişiklik gösterir. Burada yetişkinin, özellikle afet bölgesindeki eğitimcinin dikkat etmesi gereken husus, çocukla oynanan oyuncakta veya kurulan oyunda engelleyici, yargılayıcı olmadan oyuna eşlik etmektir. Çocuğun kurduğu oyunların sağaltıcı ve yaşanılan tramvaya anlam vermesinin, kolaylaştırıcı etkisini fark ediyor olmak gerekir. Oyun çocuğu iyileştiren en etkili tedavi yöntemidir. Çocuklar oyun oynayarak travmasını yok saymanın, ötelemenin aksine, üzerine gider, hazmeder ve sindirir” ifadelerini kullandı.

Oyun iyileştirir

Kurulan oyunlarda kullanılan legolar, kamyonlar, iş makineleri, ambulans ve benzeri yardım ve inşaat araçları depremi deneyimlemiş çocukların kaygı ve depresyon semptomlarını arttırmanın aksine azalttığını vurgulayan Gökdemir, “Bu oyunlar ve oyuncaklar ile çocuk iş birliğini, yardımı ve ekip işinde gösterdiği beceri ve ustalığı, kontrol duygularını arttırdıkça problem çözme becerisini geliştirir ve kaygı seviyesini düşürür. Depremin ardından, doktor seti gibi oyuncaklar çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu oyuncaklar ve oyunlar travma sonrası çocukların travmalarını tetiklememektedir. Kontrol edebileceği ve içinde bulunduğu durumu değiştirebileceği bir rol oynama fırsatı sunar. Çocuğa güven ve güvenlik hissi verir” şeklinde konuştu.

Hangi oyunlar kurulmalı, hangi oyuncaklar kullanılmalı?

Suadiye Anaokulları Koordinatörü Berrak Gökdemir çocukların hangi oyunlarda kendini nasıl ifade edeceğini şu şekilde sıraladı:

-Kuklalar; travmatik deneyimlerini ifade etmelerine,
-Oyun evleri; travmatik deneyimlerini yeniden yapılandırmalarına,
-Alışveriş oyunları; çocuğun kontrol edebilmesine ve yapılandırmasına,
-Resim yapma; travmatik deneyimlerini ifade etmesine,
-Hayal oyunları: travmatik deneyimlerini yeniden kurgulamasına olanak sağlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23