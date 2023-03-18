  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

18 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya efsane TOGG mesajı: 'Bu üretim bandı var ya…İzlemesi muhteşem!

İmamoğlu'nun baş yalakalarından Gökhan Özoğuz Muharrem İnce'yi böyle suçladı!

Diyanet personeline küfreden Fatih Altaylı'nın televizyonunda konuştu! Mehmet Görmez'den tepki çeken evlatlık fetvası çıkışı

Özlem Zengin'den 6284 geri adımı! 'Ben tartışılamaz demedim'

Dünyaca ünlü Çinli milyarder dolandırıcılıktan gözaltına alındı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Kemal Kılıçdaroğlu değişti mi? HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu değerlendirdi!

Hani sanatçı dediğin tarafsız oluyordu! Candan Erçetin CHP'ye kapak atıyor

Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!

Türkiye'nin kararı sonrası İsveç: İstemediğimiz bir gelişmeydi!
Yerel Depremzede çocuklar için palyaço gösterisi
Yerel

Depremzede çocuklar için palyaço gösterisi

Tunceli’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Oyun Değirmeni tiyatro grubu organizasyonunda depremzede çocuklara yönelik palyaço gösterisi düzenlendi. Etkinliğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 10:52:00 -
Depremzede çocuklar için palyaço gösterisi

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Oyun Değirmeni isimli tiyatro grubu tarafından Ehlibeyt Kız Yurdunda kalan depremzede çocuklar için palyaço gösterisi etkinliği düzenlendi.

Çocukların yanı sıra ailelerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken Oyun Değirmeni Tiyatro Grubu Sanat Yönetmeni Yılmazcan Şare, ''Kentimize hoş geldiniz. Sizlerin yaşadığı acıyı yürekten paylaşıyoruz. Bugünler geçecek emin olun. Dileğimiz ülkemizde bir daha böylesi acılar yaşanmaması. Sizleri çok seviyoruz ve daima yanınızda olacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23