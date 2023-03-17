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Yerel Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur zor anlar yaşattı
Yerel

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur zor anlar yaşattı

Depremin büyük yıkım yaşattığı Kahramanmaraş'ta yaşanan sağanak yağmur nedeniyle depremzedeler zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 23:00:00 -
Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur zor anlar yaşattı

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur gittikçe şiddetini arttırdı. Yollarda oluşan su birikintileri tehlike arz ederken seyir halinde olan araçlar dikkatli ilerledi.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynırlara yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Daha sonra etkisini kaybeden sağanak ara ara yağmaya devam ederken vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerin çalışmaları sürüyor.


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