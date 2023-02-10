Depremin vurduğu Hatay'da CHP'liler kavga etti! Özel azar işitti

Türkiye, asrın felaketinin yaşandığı bu zor günlerde, devletin tüm birimleriyle dayanışma içinde tonlarca molozun altında kalan vatandaşlarını kurtarmanın çabasını verirken, CHP'lilerin ego kavgasına şahit oldu.

Özgür Özel'i azarladı

CHP'li Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, deprem bölgesinde kendisine "Merhaba" demeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yüzüne karşı sert ifadeler kullandı.

Özel ise kendisini savunmak istedi. Buna müsaade etmeyen Eryılmaz, Özel'e kırgın olduğunu belirtti.

İşte CHP'li Özgür Özel ile CHP'li Refik Yılmaz'ın tepki çeken kavgası:

Refik: Buralar bizim. Bu felaket karşısında yapabileceğiniz bir şey yok mu? Kalkıp bu kadar felaketin üzerinden bana daha merhaba demeden senin alanda görmemiz lazım. Ben kabul etmiyorum çok üzüldüm. Bak beraber milletvekilliği yaptık.

Özgür Özel: Güzel kardeşim sen beni anlamıyorsun ki...

Refik Eryılmaz: Bana moral vereceğine bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim.

Özgür Özel: Sarıldım.

Refik Eryılmaz: Ya ben bunu beklerdim yani. Ama sen demedin bana bunu.

Özgür Özel: Dedim ya.

Refik Eryılmaz: Hayır demedin. Birilerini doldurdun yanıma

Özgür Özel: Ya vallahi öyle değil.

Refik Eryılmaz: Üzüldüm ağabey. Ben kan ağlıyorum burada, 24 saattir kan ağlıyorum.