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Gündem Depremi fırsat bilen kişiler için TİHEK depremzedelere yönelik ayrımcılığın takipçisi olacak! Kritik uyarı
Gündem

Depremi fırsat bilen kişiler için TİHEK depremzedelere yönelik ayrımcılığın takipçisi olacak! Kritik uyarı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), deprem bölgelerinden diğer illere gidenlere yönelik konut satış ve kiralama süreçlerinde yaşanabilecek ayrımcı muamelenin takipçisi olunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 21:14:00 - 2023-02-17 21:24:41
Depremi fırsat bilen kişiler için TİHEK depremzedelere yönelik ayrımcılığın takipçisi olacak! Kritik uyarı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde birçok binanın yakıldığı ya da hasar gördüğü belirtildi.

Depremden zarar gören çok sayıda vatandaşın yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıkılan ve hasarlı binaları nedeniyle çevre illere giden vatandaşlarımızın çokluğu, bu illerdeki barınma ihtiyacını ve konut talebini artırmıştır. Evsiz kalan ya da evine giremeyen depremzedelerin barınma sorununu çözmek en temel insan haklarından olan konut ve barınma hakkı bağlamında son derece önem arz etmektedir.

Özellikle bölgeye yakın illere doğru yoğun göç hareketleri, bu illerdeki konut taleplerini artırmıştır. Artan talebi fırsata çevirmeye çalışan kişiler ise bulundukları bölgelerde kira ve satış fiyatlarını yükseltmeye başlamıştır. Deprem bölgelerinde çadır ve konteyner kentlerin kurulumuna devam edilmekte, birçok ilimizde de evlerini depremzedelere ücretsiz açan vatandaşlarımız bulunmaktadır.

Tüm ülke tek yürek olmuşken, durumu fırsat bilenlerce yapılan fahiş fiyat artışları, en temel insan haklarından olan konut ve barınma hakkının ihlaline sebebiyet verecektir."

Taşınır ve taşınmaz malların satış veya kiralama sürecinin hiçbir aşamasında ayrımcılık yapılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, TİHEK'in, deprem bölgelerinden diğer illere giden vatandaşlara yönelik konut satışı ve kiralama süreçlerinde yaşanabilecek ayrımcı muamelenin takipçisi olacağı kaydedildi.

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