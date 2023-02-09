Depremi fırsat bildiler! DEAŞ'lı teröristler hapisten kaçtı

Suriye’de bir cezaevindeki yaklaşık 20 DEAŞ militanı depremi fırsat bilip firar etti.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Rajo askeri cezaevinde DEAŞ militanları önce isyan çıkarttı ve ardından yaklaşık 20 kişi firar etti.

Euronews'in aktardığına göre, Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırındaki askeri Rajo cezaevinde yaklaşık 2 bin mahkum bulunurken, bunlardan 1300’ünün DEAŞ militanı olduğu biliniyor.

AFP’ye konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir cezaevi yetkilisi, “Depremin ardından mahkumlar isyan çıkartıp cezaevinin bir bölümünde kontrolü ele geçirdi. Ardından yaklaşık 20 kişi firar etti. Biz bunların DEAŞ üyesi olduğunu düşünüyoruz.” dedi.