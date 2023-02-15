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Gündem Depremde kameralara takılan parlama görüntüsü! Sebebi henüz çözülemedi
Gündem

Depremde kameralara takılan parlama görüntüsü! Sebebi henüz çözülemedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şehre hakim Şairler Tepesi'nin güvenlik kameralarına, deprem anında gökyüzünde yaşanan parlama görüntüleri takıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 21:41:00 - 2023-02-15 21:49:45

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinde gökyüzüne yansıyan parlama, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şehir merkezini hakim noktada gören Şairler Tepesi olarak bilinen Ağır Dağı'ndaki teras kafeye ait güvenlik kamerası depremin en çok dikkat çeken görüntülerini kaydetti. Peş peşe ışık parlamaları görüntülere yansıdı.

Depremim şiddetini gösteren görüntülerde gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar da yer alıyor.

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